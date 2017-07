Raubüberfall auf Tankstelle Fellbach

Rems-Murr-Kreis. Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Schorndorfer Straße hat in der Nacht zum Donnerstag ein unbekannter Täter mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Der mit einem Halstuch maskierte Täter hatte kurz nach Mitternacht die Tankstelle betreten und einen Angestellten mit einer Pistole bedroht.

Anschließend nahm er mehrere hundert Euro Bargeld an sich und flüchtete in Richtung Eberhardstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung: Der Täter war circa 170 cm groß, schlank und ungefähr Anfang 20 Jahre alt. Er hatte blonde Haare, die seitlich kurz rasiert waren.

Er sprach akzentfreies Deutsch, drückte sich aber in Jugendslang aus. Er trug bei der Tatausführung einen schwarzen Pulli, eine graue Hose und eine schwarze Baseball-Mütze. Zeugenaufruf: Die Kripo bittet um Zeugenhinweise:

– Wer kann Hinweise zum Täter geben?

– Wer hat vor, während oder nach der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Raubüberfall stehen könnten?

– Wer hat in Tatortnähe Kleidungsstücke oder andere Gegenstände gefunden, die vom Täter stammen könnten?

Bitte in diesem Fall nicht berühren und unverzüglich die Polizei informieren! Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen, Telefon 07151/950-0 entgegen. (pol/mp)

