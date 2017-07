Softart Ledershop: Hochwertiges Leder aus dem Raum Stuttgart

Hochwertiges Leder ist für Schuhe, Möbel und Co. gefragter denn je. Hierauf konnte der schwäbische Onlineshop für Leder seinen Erfolg bauen. Heute beliefert Softart Ledershop sowohl die heimischen Basteltische als auch die weltweite Industrie.

Softart kommt der steigenden Nachfrage entgegen

Der Softart Ledershop unterhält aktuell zwei deutsche Standorte in Murrhard und im schwäbischen Gammertingen bei Stuttgart. Das Unternehmen gilt als einer der renommiertesten Hersteller von hochwertigem Leder für Möbel, Reitsportartikel und Accessoires und bietet über den Onlineshop sowohl bastelbegeisterten Privatkunden als auch dem Handwerk und der Industrie eine einfache Möglichkeit, bestes Rohleder in diversen Ausführungen zu beziehen. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Erarbeitung individueller Lösungen gelegt, sodass die Kunden für jedes Einsatzgebiet das richtige Leder bei Softart finden. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage für gutes Rohleder. Schuhe, Autositze und Accessoires aus Leder gehören zu den zeitlosen Klassikern, die ein großes Maß an hochwertigem Material voraussetzen. Aber auch in heimischen Werkstätten ist die Tierhaut immer noch gefragt. Softart deckt diese Nachfrage ab und bietet Kunden die Möglichkeit, auf flexible und unkomplizierte Weise das gewünschte Leder zu beziehen.

Der Standort Gammertingen

Während der Softart-Standort Murrhardt vor allem die Abteilungen Verwaltung, Vertrieb, Qualitätssicherung und Versand für Industriekunden beherbergt, befindet sich in Gammertingen das Lager für die diversen Lederprogramme des Unternehmens. Zahlreiche Ledersorten und Schnittmuster stehen hier zur Verfügung. Das hat den Vorteil, dass Kunden auch kleine Ledermengen bestellen können, die von Gammertingen aus direkt nach Hause geliefert werden. Aber auch kleinere Kunden aus Industrie und Handwerk beziehen ihr Leder vom schwäbischen Standort. Der Erfolg des Onlineshops hat gezeigt, dass auch ein großes Interesse an kleinen Mengen hochwertigen Leders besteht, das aus Gammertingen bedient wird.

Softart Leder auf dem internationalen Markt

Neben dem deutschen Markt beliefert der Gammertinger Standort auch Konsignationslager in den USA und Australien, direkt im Heimatland der Abnehmer. Dies ermöglicht es Softart, den weltweiten Kunden hohe Flexibilität, kurze Lieferzeiten und gute Verfügbarkeiten anzubieten. Da nicht nur in Deutschland, sondern weltweit die Nachfrage nach gutem Rohleder steigt, exportiert das Unternehmen Waren nach Italien, Frankreich, Skandinavien und China, was den internationalen Markt zu einem wichtigen Aspekt für Softart macht.

