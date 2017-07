Kernen-Stetten: Tödlicher Arbeitsunfall mit Traktor

Am Montag um 16:10 Uhr ereignete sich ein tödlicher Unfall beim Mähen einer Wiese. Ein 59-jähriger Lenker eines Traktors war mit Mäharbeiten in einem abschüssigen Wiesengelände in der Verlängerung der Steigstraße im Gewann Lindhaldenwiesen beschäftigt.

Vermutlich beim Wenden seines Traktors kippte dieser um und begrub den 59-Jährigen unter sich. Trotz sofort eingeleiteter Hilfsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst der Polizei Aalen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (pol/mp)

