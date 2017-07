Backnang: Betrunkener drang in Bank ein

Ein Betrunkener ist am Freitag in den frühen Morgenstunden in eine Bank eingedrungen und hat einen Schaden von circa 2.000 Euro angerichtet. Der 32 Jahre alte Mann hatte sich in der Nacht zunächst im Vorraum der Bank an den Geldautomaten zum Schlafen gelegt. Als er später aufwachte, irrte er im Vorraum umher und schlief beinahe über einem Kontoauszugsdrucker ein.

Danach trat er mit dem Fuß gegen eine Glaseingangstüre und drückte diese anschließend auf. Anschließend betrat er mehrere Büroräume und naschte ein paar Süßigkeiten, ehe er kurz nach 06:00 Uhr vom Hausmeister ertappt wurde. Die alarmierte Polizeistreife nahm den Mann mit auf die Dienststelle. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von circa 1,5 Promille. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Hausfriedensbruch, zu. (pol/mp)

