A81: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Feuerbach und Zuffenhausen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen auf der Bundesautobahn 81 gegen 03.20 Uhr, bei welchem eine 73-Jährige BMW-Lenkerin tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die 73-Jährige mit ihrem BMW den rechten von insgesamt drei Fahrstreifen, von Stuttgart kommend, in Richtung Heilbronn. Kurz nach der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach geriet die Fahrzeuglenkerin aus bislang noch ungeklärten Gründen nahezu ungebremst unter einen vor ihr fahrenden Sattelzug.

Die 73-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, der 29-jährige Lenker des Sattelzugs blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr in Richtung Heilbronn einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Im Einsatz waren 26 Wehrleute der freiwilligen Feuerwehr aus Ditzingen, ein Notarztfahrzeug, drei Rettungsfahrzeuge sowie vier Streifen der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg. (pol/mp)

