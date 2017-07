Herrenberg-Kuppingen: Trickdiebstahl durch Glas-Wasser-Trick

Eine bislang unbekannte Täterin verschaffte sich am Donnerstagvormittag in der Straße „Wittumgarten“ in Herrenberg-Kuppingen durch einen Trick Zugang zum Wohnhaus einer Seniorin. Gegen 10:45 Uhr klingelte die Frau, die in Begleitung eines Kindes war, an der Tür der älteren Dame und bat sie um zwei Gläser Wasser. Die Seniorin ließ die beiden Unbekannten daraufhin ins Haus und gab ihnen das Wasser. Nachdem die Frau mit dem Kind gegangen war, musste die Seniorin feststellen, dass Schmuck im dreistelligen Wert fehlte. Dieser wurde mutmaßlich von der unbekannten Täterin entwendet. Bei ihr soll es sich um eine südländisch aussehende Frau im Alter von etwa 30 Jahren handeln, die schlank und zirka 160 cm groß ist. Sie hat dunkle, mittellange Haare und schlechte Zähne. Darüber hinaus sprach sie gebrochen Deutsch und führte einen Zettel mit sich, auf dem sie auf ihre schlechte soziale Situation aufmerksam machte. Bei ihrer Begleitung handelt es sich wohl um ein etwa achtjähriges Mädchen mit schmalen Gesicht und schlanker Statur, die dunkle Haare hat. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, in Verbindung zu setzen.

