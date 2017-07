Gastrocheck Neueröffnung: Sansibar Stuttgart

Im neu gebauten Dorotheen-Quartier neben dem Kaufhaus Breuninger entstand ein Ableger der hippen Strand-Kneipe der Nordsee-Insel Sylt. Wir waren für euch live mit der Cam vor Ort.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Neben dem Kaufhaus Breuninger wurde Jahre lang gebaut – das Dorotheen-Quartier umfasst Supermärkte, Bürogebäude und eben auch die Sansibar. Der Ableger der bekannte Strand-Bar von Sylt soll ein neuer Hot-Spot im Nightlife der City werden. Viele kennen die hippe Bar mit ihrem Strohdach und Palmen.

An einem Dienstagmittag ist die Bar sehr gut gefüllt. Draußen gibt es kaum noch einen freien Platz. Der Service ist diskret und galant. Eine Security kraft sichert die Bar. Der Sansibar Erdbeer Bowle-Cocktail für 7,90 Euro schmeckte herrlich frisch und lecker. Insgesamt sicn die Preise nicht so hoch wie es Gerüchte verlauten lassen.

Das Südsee-Feeling gibt es nun eben auch in Stuttgart. Die Eröffnung fand am Samstag, den 13. Mai statt. In der Bar gibt es 273 Plätze in der Karlspassage und 104 draußen auf dem Sporerplatz. Ein Sternekoch steht in der Küche und serviert moderne Küche mit Betonung auf Meeresfrüchten und Fisch. Donnerstags bis samstags sorgt ein Live-DJ von 22 Uhr an für Clubatmosphäre. Insgesamt sind 60 Servicekräfte und Köche hier in Arbeit.

