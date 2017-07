Die Stuttgarter Kickers vs. VfB Stuttgart im GAZi-Stadion

Genau 25 Jahre ist es her, dass sich die beiden klassenhöchsten Stuttgarter Fußballclubs zuletzt in einem Ligaspiel gegenüberstanden. Am 2. Mai 1992 landete der VfB Stuttgart einen 3:1-Sieg in der Bundesliga-Partie gegen die Stuttgarter Kickers. Seither haben die Roten und die Blauen keine Saison mehr in derselben Spielklasse absolviert – dafür treffen sie immer mal wieder in Freundschaftsspielen aufeinander.

So auch am Sonntag den 9. Juli, wenn die Kickers den VfB zum Stadtderby herausfordern. Anpfiff zum Duell der Stadtrivalen ist um 17 Uhr, gespielt wird im GAZi-Stadion auf der Waldau in Stuttgart-Degerloch.

Das letzte Duell im GAZi-Stadion auf der Waldau resultiert aus dem Jahr 2013. Am 6. Juli 2013 trugen der VfB und die Stuttgarter Kickers in der Vorbereitung auf die Saison 2013/2014 das 166. Stadtderby aus. Der VfB gewann anno dazumal das Stadtduell mit 2:0. Beide Treffer erzielte Vedad Ibisevic.

Die Eintrittskarten für das Stadtderby sind ab sofort im Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Easy Tickets Service und im VfB Fancenter erhältlich. (red/mp)

