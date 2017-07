Plochingen: Pommes in Fritteuse vergessen

Kreis Esslingen. Am Sonntag gegen 12.35 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße gemeldet. Grund hierfür war eine vergessene Fritteuse in einer Wohnung im dritten Stockwerk. Das Fett in der Fritteuse hatte sich entzündet, da die 43-jährige Bewohnerin die Fritteuse vergessen hatte und eingeschlafen war.

Die 43-Jährige, die alleine in der Wohnung war, versuchte den Brand selbst zu löschen, nachdem sie durch den Rauchmelder aufgeweckt wurde. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden wo sie ambulant behandelt wurde.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, nachdem die Türe aufgebrochen werden musste. Die anderen Wohneinheiten wurden durch den Brand nicht betroffen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste das gesamte Wohnhaus durch die Feuerwehr belüftet werden. An der Wohnung entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung im Einsatz. (pol/rm)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...