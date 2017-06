Raub: 18-Jähriger mit Baseballschläger in Wohnung niedergeschlagen

Mergelstetten. Die Straftat war am späten Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Oberer Erbisberg. Der 18-Jährige hielt sich in seiner Wohnung auf, als es gegen 23.20 Uhr an seiner Wohnungstüre klingelte.

Als er die Türe öffnete, drangen drei Männer in die Wohnung ein. Sie sollen das Opfer mit einem Baseballschläger niedergeschlagen und gemeinsam auf den am Boden liegenden eingeschlagen haben. Die Personen hätten die Herausgabe von Geld verlangt.

Das Opfer soll auch mit einer hellgrauen Pistole bedroht worden sein. Die Täter nahmen dem 18-Jährigen die Geldbörse, eine Uhr und das Handy ab und verließen die Wohnung. Der Überfallene trug leichte Verletzungen davon. Bei den bislang unbekannten Tätern soll es sich um drei jüngere Männer mit südosteuropäischem Aussehen gehandelt haben. Einer soll einen schwarzen Vollbart getragen haben, ein anderer eine schwarze Gesichtsmaske.

Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in dem Wohngebiet oder an anderer Örtlichkeit drei verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ebenso Zeugen, die andere sachdienliche Hinweise geben können.

