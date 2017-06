Gastrocheck Neueröffnung: „Gusto“ in Bietigheim-Bissingen

Die kleine Weinbar liegt direkt am Bietigheimer Marktplatz. Die Inhaber Regine und Burkhard Schork betreiben gleich nebenan seit Jahren das Lokal „Schiller“.

Von Alexander Kappen

Bietigheim-Bissingen. Am Marktplatz in Bietigheim-Bissingen kann man es sich seit Jahren im Restaurant „Schiller“ kulinarisch gutgehen lassen. Wer nur den kleinen Hunger verspürt und auch Lust auf einen guten regionalen Wein hat, der ist in der neuen Weinbar „Gusto“ gleich nebenan gut aufgehoben.

Entenmettwurst, Bergkäse und Schinken auf dem Tapas-Teller (€ 7,80) oder, frisch eingemacht, ein Trio aus Fränkischer Leberwurst, Wildleberpâté und Spanferkel- Rillettes (€ 15,50).

Brot dazu und natürlich ein guter Tropfen Rebensaft: Wie etwa der saftige Rheingau- Riesling „Eins-Zwei-Dry“ von Leitz (0,1 l, € 3,80) oder der würzige Grauburgunder von Bäder aus Rheinhessen (0,2 l, € 6,60). Betreiber Burkhard Schork ist Metzger, das kommt dem Gast zugute.

Frisches leckeres Fleisch kommt hier auf den Teller, raffiniert gewürzt und angerichtet zumeist in hippen Einmachgläsern – wohl bekomms.

Zu empfehlen ist auf jeden Fall auch die Außenterasse auf der man einen super Blick auf den gesamten Marktplatz hat. So bekommt man auch noch ein kostenloses Schauspiel geboten – so läßt es sich leben…

Gusto

Martkplatz 4

Bietigheim-Bissingen

Telefon für Tisch-Reservierungen: 07142/902 00

Öffnungszeiten: Di-Sa ab 16 Uhr

