Königstraße: 31-Jähriger pöbelt Passanten an

Ein 31 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag in der Königstraße offenbar mehrere Passanten bedroht und sich heftig gegen seine vorläufige Festnahme gewehrt. Der Tatverdächtige schrie gegen 16.40 Uhr lautstark in der Fußgängerzone herum, schlug gegen Plakate und bedrohte mit einer Flasche in der Hand umstehende Passanten.

Offenbar wollte er sie zu einer Schlägerei animieren. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 31-Jährigen zunächst widerstandslos fest. In seiner Bauchtasche fanden die Beamten eine Schere, die er offenbar zuvor in der Hand gehalten hatte. Auf dem Weg zum Polizeirevier fing der Tatverdächtige plötzlich an zu toben, beleidigte die Beamten und versuchte nach ihnen zu treten.

Da er sich nicht beruhigen ließ, brachten Rettungskräfte den möglicherweise psychisch kranken Mann in ein Krankenhaus, Polizeibeamte begleiteten den Transport. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden. (pol/tm)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...