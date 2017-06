Pferdesport: Landeschampionat in Tübingen

In Tübingen lädt die Reitgesellschaft am Wochenende zur 47. Austragung des Landeschampionats für Spring- und Dressurreiter. Insgesamt sind 39 Prüfungen in den verschiedenen Disziplinen und Leistungsklassen ausgeschrieben.

Turnierbeginn ist am Freitag (30. Juni) um 8 Uhr, am Samstag (1. Juli) ist die erste Prüfung des Tages ebenfalls auf 8 Uhr angesetzt.

Am letzten Turniertag, Sonntag (2. Juli), beginnt die erste Konkurrenz sogar schon um 7.45 Uhr.

An Position eins ausgeschrieben und damit sicher ein Highlight des Wochenendes ist die Springprüfung mit Stechen der Klasse S**, bei der es am Sonntag ab 16.15 Uhr um den Großen Preis der Stadt Tübingen geht. Mehr Infos unter www.landeschampionat.de

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...