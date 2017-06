Schorndorf: Raubüberfall auf Tankstelle – Polizei-Hubschrauber im Einsatz

Schorndorf. Zwei bislang unbekannte Täter haben am späten Sonntagabend in Schorndorf eine Tankstelle überfallen und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet.

Gegen 22:40 Uhr hatten zwei maskierte Männer die Tankstelle in der Welzheimer Straße betreten. Während ein Täter an der Eingangstüre stehen blieb, bedrohte der andere den Angestellten mit einer graphitfarbenen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Unter dem Eindruck der Bedrohung händigte der Angestellte mehrere hundert Euro Bargeld aus. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Vorstadtstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei übernahm noch am Abend die Ermittlungen.

Personenbeschreibungen:

Der bewaffnete Täter war circa 175 – 180 cm groß, schlank, hatte

eine helle Hautfarbe und dunkle Augenbrauen. Er war circa 25 – 30

Jahre alt und sprach mit osteuropäischem Akzent. Er trug eine

dunkelgraue Strickmütze und einen dunkelgrauen Schal oder ein Tuch um

das Gesicht. Weiter war er mit einem dunklen Kapuzenpullover und

einer hellen Jeans bekleidet.

Der zweite Täter war circa 170 – 175 cm groß, schlank und trug

einen dunklen Kapuzenpullover. Weiter trug er eine hell beige

Strickmütze und einen hell beigen Schal oder Tuch.

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise und fragt:

– Wer hat am Sonntagabend gegen 22:40 Uhr an der Tankstelle

verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang

stehen könnten?

– Wer hat vor oder nach der Tat verdächtige Personen in der Nähe

der Tankstelle beobachtet, auf welche die Personenbeschreibung

zutrifft?

– Wem ist in Tatortnähe möglicherweise ein Fahrzeug aufgefallen,

dass mit der Tat in Verbindung stehen könnte?

– Wer hat in Tatortnähe Kleidungsstücke gefunden, die

möglicherweise von den Tätern abgelegt wurden?

Hinweise werden unter Telefon 07151/950-0 entgegen genommen.(pol/mp)

