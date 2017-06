Heidenheim – Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz aus

Am Mittwoch, gegen 20.07 Uhr, teilte ein Mitarbeiter der RAN-Tankstelle in der Wilhelmstraße der Polizei einen herrenlosen Koffer mit. Dieser stand an einer Zapfsäule der Tankstelle. Aufgrund der Auffindesituation wurden die Delaborierer des Landeskriminalamts Stuttgart hinzugezogen. Diese untersuchten den Koffer und konnten Entwarnung geben.

Der Koffer war leer.

Während des Einsatzes wurde das Tankstellengelände geräumt und die Wilhelmstraße für den Verkehr gesperrt. An dem Einsatz waren neben 3 Streifen der Polizei und den Delaborierern die Feuerwehr Heidenheim mit 24 Mann und das DRK beteiligt. (pol/pp)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...