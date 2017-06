Sulzbach an der Murr: Kripo ermittelt Tatverdächtigen nach Raubversuch

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat bereits vergangene Woche einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der unter dringendem Tatverdacht steht, Anfang März versucht zu haben einen 36-Jährigen auszurauben.

Das spätere Opfer aus Sulzbach an der Murr hatte über eine Internetplattform sein hochwertiges Smartphone zum Kauf angeboten, woraufhin sich der 19-Jährige meldete. Am 10. März kam es zu einem Treffen an der Wohnanschrift des Verkäufers. Unter einem Vorwand, dass er sein Geld im Auto habe, lockte der 19-Jährige den 36-Jährigen zu seinem Fahrzeug, besprühte ihn dort mit Reizgas und versuchte, ihm das Smartphone zu entreißen. Dies misslang jedoch aufgrund der Gegenwehr des Opfers, weshalb der junge Mann ohne Beute flüchtete.

Nach der Tat übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Eine sichergestellte Fingerspur ergab nun einen Treffer im AFIS (Automatisches Fingerabdruck Identifizierungs System), der zu dem 19-jährigen Tatverdächtigen führte.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am 13.06.2017 dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an.

