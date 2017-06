Winnenden: 22-Jähriger Asylbewerber mit Messer verletzt

Ein Messerangriff löste am Montagabend kurz vor 23 Uhr einen Polizeieinsatz im Asylbewerberwohnheim in der Albertviller Straße aus. Dort gerieten den bisherigen Erkenntnissen zufolge drei Männer in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 22-jähriger Gambier mit einem Messer verletzt.

Der Mann wurde zur ambulanten Versorugung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 25-jährigen Landsmann sowie einem weiteren Unbekannten. Den vorliegenden Informationen wurde wohl dem 22-Jährigen auch das Handy sowie Bargeld entwendet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (pol/pp)

