Stuttgart-Süd: Fahrzeug ausgebrannt – Zeugen gesucht

Ein an der Bopserwaldstraße geparkter Pkw Citroen ist in der Nacht zum Dienstag aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Zeugen alarmierten gegen 00.35 Uhr die Polizei und meldeten einen lichterloh brennenden Pkw. Die Feuerwehr hatte das in Vollbrand stehende Fahrzeug um 01.05 Uhr gelöscht.

Durch den Brand wurden aufgrund der Hitzeentwicklung zwei in der Nähe geparkte Pkw ebenfalls leicht beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden. (pol/tm)

