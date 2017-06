DEMO 2017: Das Electro Open Air in Vaihingen/Enz

In der Nähe von Vaihingen/Enz geht es nächsten Samstag rund. Ausgewählte DJs und einige Überraschungen versprechen bei der sommerlichen Wettervorhersage ein hippes Event.

Von Alexander Kappen

Vaihingen/Enz. Das Aeon Summer Open Air fand am vergangenen Samstagnachmittag statt. In der Breuningerland Lounge in Sindelfingen feierten hunderte eine tolle ElectroParty. Nächsten Samstag steht das nächste Electro-Event an Die DEMO.

Das Decadencia Electronic Music Openair 2017 geht um 13 Uhr los. Ort des Geschehens ist der Festplatz Sersheim.

Das Events dauert bis 5 Uhr am Sonntagmorgen. MARIUS LEHNERT (Parquet Recordings, Discotronic, Kowalski, Stuttgart) und LUKAS STERN (Lehmann Club, Betty Elms, Stuttgart/Ulm) heizen der Crowd als DJs ein. Es gibt zahlreiche Specials:

Zwei Festzelte, mehrere Bars, Gewinnspiele, tolle Deko, kostenlose Parkplätze, Aftershowparty und und und. Stuttgart Journal wünscht viel Spaß und friedliches Feiern.

