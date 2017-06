Stuttgart-Mitte: Quad-Fahrer schwer verletzt

Mehrere Knochenbrüche erlitt ein 48-Jähriger, als er am Samstagabend in der der Straße „Am Neckartor“ die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Mann fuhr gegen 22.15 Uhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Willy-Brandt-Straße her kommend in die Linkskurve, worauf das Fahrzeug ins Schleudern geriet, sich aufbäumte und auf der Gegenfahrbahn mit den Rädern nach oben zum Liegen kam.

Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Nachdem der Lenker an Unfallstelle vom Rettungsdienst erstversorgt worden war, wurde er in ein Stuttgarter Krankenhaus eingeliefert.

An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. (pol/mp)

