Filderstadt (ES): Jugendlicher leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamten

Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr überprüfte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Flughafen den Spielplatz in der Turnackerstraße im Ortsteil Bernhausen, nachdem es dort zu Ruhestörungen kam. Beim Betreten des Spielplatzes rannten 2 männliche Personen weg. Auf der Sitzbank konnte ein Mobilfunktelefon, ein Ausweis sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden.

Ein 17-jähriger Jugendlicher kam zurück an die Tatörtlichkeit. Der Jugendliche wurde aufgefordert, die beiden Beamten zum Streifenfahrzeug zu begleiten, um sich dort einer Personenkontrolle unterziehen zu lassen.

Dieser Aufforderung kam der sichtlich alkoholisierte Jugendliche zunächst widerwillig nach. Am Dienstfahrzeug entleerte der 17-Jährige zunächst seine Hosentaschen und fing an, die beiden eingesetzten Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Worten zu beleidigen.

Nachdem der Jugendliche versuchte das aufgefundene Mobilfunktelefon und das Betäubungsmittel wieder an sich zu nehmen, musste der 17-Jährige aufgrund seines extremen aggressiven Verhaltens mittels einer Handschließe fixiert werden.

Hierbei erlitt ein 54-jähriger Polizeibeamter leichte Verletzungen. Der 17-Jährige wurde zur Personalienfeststellung zum Polizeirevier Filderstadt verbracht und im Anschluss seiner Mutter in Obhut gegeben. (pol/pp)

