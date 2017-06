Aeon Open Air: Hunderte feierten in Sindelfingen

In der Breuningerland Lounge ließ man es sich bei feinster Electro-Music, Swimming-Pool, und künstlichem Sandstrand gut gehen.

Von Alexander Kappen

Sindelfingen. Das Aeon Summer Open Air fand am vergangenen Samstagnachmittag zum ersten Mal statt. In der Breuningerland Lounge in Sindelfingen feierte man mit großer Bühne, Pool und Sandstrand. Von 14:00 bis 22:00 Uhr kamen hunderte im knappen Beach-Outfit in der Summer Lounge Sindelfingen mit 4000 Quadradmetern Beachfläche und Swimming Pool und hatten gute Laune.

Ab 22 Uhr ging es dann auf der Afterparty im gegenüberliegenden „Die Drei“ weiter. Es waren ausgesuchte DJs der Electroszene am Start. Die gute Music lockte eine Menge Zaungäste an, die von außen der Music lauschten. Im Line up Open Air war unter anderem vertreten: DJ „Dirty Doering“ (Label „Katermukke“ aus Berlin), Super Flu (Monaberry / Halle-Saale), Raphael Dincsoy, Lo Li, David Löhlein

DJs der Line up Afterparty: Fabi Haas, Milyano, Wegmeth, Nasel & Ting

Partyfotos auf www.partidos.de

