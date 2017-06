Marbach: Gefährliche Körperverletzung durch ungebetene Geburtstagsgäste

Eine etwa 15-köpfige Gruppe junger Männer ist in der Nacht zum Donnerstag auf einer Geburtstagsfeier am Marbacher „Galgen“ erschienen. Nachdem sie zunächst Flaschen geworfen und Gäste angepöbelt hatten kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der sich mehrere Personen aus der Gruppe beteiligten.

Dabei Geburtstagsgäste im Alter von 17, 20 und 30 Jahren wurden durch Schläge und Tritte verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Noch vor Eintreffen der Polizei ergriffen die Täter die Flucht.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen machten Polizeibeamte vier junge Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren ausfindig und nahmen sie vorläufig fest. Sie uns drei weitere zwischenzeitlich ermittelte Tatverdächtige aus Marbach, Steinheim und Murr werden sie wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. (pol/fm)

