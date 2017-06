Handwerk in Baden‑Württemberg weiterhin im Aufwind

Das zulassungspflichtige Handwerk Baden‑Württembergs erwirtschaftete im 1. Quartal 2017 ein Umsatzplus von 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Dies teilte das Statistische Landesamt Baden‑Württemberg auf der Grundlage vorläufiger Ergebnisse mit.

Die Zahl der Beschäftigten lag um 1,3 Prozent höher als im 1. Quartal 2016.

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Handwerksberichterstattung des Statistischen Landesamtes fielen die Zuwächse bei der Umsatzentwicklung im 1. Quartal 2017 in den Gewerbegruppen des zulassungspflichtigen Handwerks in Baden‑Württemberg allerdings recht unterschiedlich aus.

Das größte Umsatzplus gegenüber dem 1. Quartal 2016 verzeichnete das Kraftfahrzeuggewerbe mit +9,8 Prozent. Auch im Bauhauptgewerbe (+7,8 Prozent), in den Handwerken für den gewerblichen Bedarf (+7,0 Prozent), im Ausbaugewerbe (+6,3 Prozent) und im Gesundheitsgewerbe (+4,3 Prozent) waren stattliche Umsatzzugewinne zu beobachten. In den anderen Gewerbegruppen war die Umsatzentwicklung verhaltener: In den Handwerken für den privaten Bedarf lag der Umsatz im 1. Quartal 2017 um 1,9 Prozent höher als im Vorjahresquartal, im Lebensmittelgewerbe um 1,6 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten ist im zulassungspflichtigen Handwerk im 1. Quartal 2017 um 1,3 Prozent angestiegen. Die Beschäftigtenentwicklung lag zwischen+2,3 Prozent im Bauhauptgewerbe und einem Minus von 0,1 Prozent in den Handwerken für den privaten Bedarf. (red)

