Welzheim: Exhibitionist mehrfach aufgefallen

Ein Exhibitionist fiel am Dienstag mehrfach in Welzheim in Erscheinung. Bereits am Vormittag hatte beim Bahnhof ein Mann seinen Penis entblößt und sich dabei einer 23-jährigen Passantin gegenübergestellt. Am Nachmittag dann beobachtete ein Zeuge auf dem Aldi-Parkplatz in der Hundsberger Straße, wie vermutlich derselbe Mann seinen Penis aus der Hose nahm und diesen mehren Passanten zeigte. Aufgrund der raschen Anzeige konnte von der Polizei im Rahmen der Fahndung ein 30-jähriger Tatverdächtiger feststellt werden. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Vorfälle dauern an.

Zeugen oder weitere Geschädigte sollten sich nun hierzu bei der Polizei in Welzheim unter Tel. 07181/2040 melden.

