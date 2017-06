A City for her – das nächste Level kommt

Weibliche Netzwerke aufbauen und dabei Großstädte kennenlernen – und das alles organisiert. Das ist seit kurzem auch in Stuttgart möglich. Nun folgt Level 2 – Stuttgart für Fortgeschrittene.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Isabel Rassmann hat das Projekt „A City for her“ auf das nächste Level gesetzt, in dem sie die Netzwerkveranstaltungsorganisation WOMEN FURTHER für Leading Women gegründet hat. Gestartet wird mit unserer Metropole Stuttgart. Das Ziel dieser nächsten Etappe ist, das Konzept ins Ausland zu verlagern und dadurch Passerellen zwischen den einzelnen Städten zu schaffen. Daher auch (die Transformation) Women Further.

Das Ziel der angebotenen Kurse ist es dabei, dynamischen Geschäftsfrauen, Unternehmerinnen, Start-up-Gründerinnen, Freelancers und Expats aus aller Welt ein Angebot an Veranstaltungen und Informationen bereit zu stellen, um das Beste aus ihrem Aufenthalt zu machen, und zwar: ihr soziales und professionelles Netzwerk aus zu weiten und dabei die Stadt zu genießen und (neu) zu entdecken, sowie an bereichernden Workshops und Konferenzen teil zu nehmen.

Aber auch interessierten Zugezogenen und bereits Stuttgarterinnen soll das Konzept die Möglichkeit zum Netzwerken bieten – oder einfach nur dazu dienen, Neues zu entdecken. ()

Es gab bereits die ersten Workshops: „Neu in Stuttgart- wie kann ich es mein Zuhause nennen“ und „Jobwechsel gefällig: Soll ich mich umorientieren“? Nun sollen Workshops für Fortgeschrittene folgen. Das Erlernte soll vertieft werden.

Gerne können auch jede Frau zu einer der Veranstaltung kommen. Infos wie immer im Netz – auf Facebook.

