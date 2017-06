Ditzingen/Leonberg: Nach Verfolgungsfahrt sucht Polizei Zeugen

Noch Zeugen sucht die Polizei in Ditzingen nach einer Verfolgungsfahrt, die sich der Fahrer eines BMW in der Nacht zum Donnerstag, gegen 01:05 Uhr mit mehreren Streifenbesatzungen geliefert hat. Beamte des Polizeireviers Ditzingen wollten das Fahrzeug auf der B 295 kontrollieren.

Der Fahrer gab jedoch unvermittelt Gas und fuhr auf die A 81 in Richtung Leonberg auf. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr er durch den Engelbergtunnel und dann über die Südrandstraße in Leonberg in den Bereich Breslauer Straße/Königsberger Straße.

Dort entdeckte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Leonberg den verlassenen BMW und traf in der Nähe einen 29-jährigen Mann an, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand.

Er erklärte, dass er als Beifahrer in dem BMW gesessen habe, machte aber zum Fahrer keine Angaben. Der 29-jährige, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, sucht Zeugen, denen der BMW mit einem Kennzeichen aus dem Kreis Mansfeld-Südharz (MSH) aufgefallen ist und die insbesondere Angaben zur Besetzung des Fahrzeugs machen können. (pol/pp)

