Herrenberg: 28-Jährige attackiert Kneipen-Gäste

Am Samstagabend bekamen es Gäste einer Kneipe in der Herrenberger Innenstadt mit einer aggressiven Frau zu tun, die mutmaßlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand. Gegen 21.40 Uhr traf die 28-Jährige, die zu Fuß unterwegs war, im Außenbereich der Gaststätte auf mehrere Besucher. Aus bislang unbekannter Ursache griff die Frau die Personen an.

Es entwickelte sich ein Handgemenge, bei dem zwei 25- und 27-jährige Besucherinnen durch Faustschläge und Tritte leicht verletzt wurden. Bereits wenige Minuten zuvor hatte ein Zeuge die Polizei verständigt, nachdem er die 28-Jährige im Bereich des Markplatzes dabei beobachtet hatte, wie sie sich laut schreiend auf einem geparkten weißen Mercedes befand und dann über diesen hinweg lief. Im weiteren Verlauf kümmerte sich ein Angehöriger um die Frau, die nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen muss. Da die Beamten den Mercedes schließlich nicht mehr feststellen konnten, bittet das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, den Besitzer sich zu melden. (pol/pp)

