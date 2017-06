Am hellichten Tag: Straßenraub in der City

Stuttgart-Mitte. Am Sonntagmittag wurde eine 67 Jahre alte Frau auf einer Staffel zwischen der Alexanderstraße und Mohlstraße überfallen. Gegen 12.10 Uhr näherte sich der Täter von hinten der Frau an, riss sie um und versetzte ihr mehrere Schläge in den Rücken.

Er konnte daraufhin die Tasche öffnen und die Geldbörse, in der sich ca. 200 Euro Bargeld befanden, entwenden. Die Frau erlitt leichte Gesichtsverletzungen, die von einer Rettungswagenbesatzung versorgt wurden.

Den Täter, der in Richtung Alexanderstraße flüchtete, konnte die Frau wie folgt beschreiben: 30 – 35 Jahre alt, cirka 160 cm groß, schwarze, leicht gewellte, mittellange Haare, zierliche Gestalt, dunkelhäutig, war insgesamt dunkel bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen. (pol/pp)

