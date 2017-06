VfB Stuttgart wird eine AG: 84% Stimmen dafür

Der VfB Stuttgart stand am Scheideweg. Ausgliederung der Profiabteilung und Erlöse in dreistelliger Millionenhöhe mit einhergehender Kader- und Nachwuchsplanung oder Beibehaltung des Status quo und möglicher Wiederabstieg in die zweite Liga? Diese Szenarien entwarf VfB-Präsident Wolfgang Dietrich auf seiner Wahlkampftour vor der Mitgliederversammlung.

Es folgte die Abstimmung über die Ausgliederung: 84,2 Prozent der Mitglieder stimmen für die Ausgliederung, 15,8 Prozent dagegen. „Liebe Mitglieder, ihr habt heute Geschichte geschrieben. Ich danke Euch von ganzem Herzen für Euer Vertrauen“, sagt der VfB Präsident Wolfgang Dietrich.

„Das ist die wichtigste Abstimmungsmöglichkeit für die Mitglieder, seit es den Verein gibt. Deswegen hoffen wir, dass möglichst viele Mitglieder von diesem Recht Gebrauch machen“, wurde Dietrich zuvor von einer Stuttgarter Tageszeitung zitiert. 75 Prozent der Mitglieder mussten dabei einer Ausgliederung zustimmen, um diese umsetzen zu können.

Rund 100 Millionen Euro an zusätzlichem Kapital verspricht sich die Vereinsführung mit der Ausgliederung. Ansonsten könnte der VfB sportlich den Anschluss verlieren: „Der Aufstieg war ein erster wichtiger Schritt für eine gute Zukunft. Aber ohne den zweiten Schritt wird das möglicherweise eine Eintagsfliege bleiben.“

„Wenn wir uns mittel- und langfristig wieder nach oben orientieren wollen, dann geht an einer Ausgliederung und dem, was danach folgt, kein Weg vorbei. Schaffen wir das nicht, wird es für uns extrem schwer“, lauten die klaren Worte von VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser. (red/cm)

