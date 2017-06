Langenau / Ulm: Tödlicher Verkehrs-Unfall

Tödliche Verletzungen erlitt ein Autofahrer, als er frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 17.40 Uhr auf der L1079 zwischen Ortsausgang Ulm in Richtung Langenau und dem Böfinger Kreisel. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr eine 26 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Opel Corsa die Landstraße in Richtung Ulm. Aus bislang unbekanntem Grund geriet sie auf Höhe der VfL-Sportanlagen auf den linken Fahrstreifen, wo sie frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Suzuki Swift kollidierte. Der 50-jährige Lenker des Swift erlitt dabei tödliche Verletzungen. Seine 48 Jahre alte Beifahrerin und die Unfallverursacherin wurden lebensgefährlich verletzt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme und Bergung der total zerstörten Fahrzeuge war die Landstraße mehrere Stunden komplett gesperrt. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. (pol/pp)

