Bondorf: Wilde Verfolgungsfahrt auf der Landesstraße 1184

Mutmaßlich wegen familiärer Streitigkeiten wurde ein 31-Jähriger am Mittwoch gegen 19:30 Uhr auf seiner Fahrt in Richtung Herrenberg von Angehörigen verfolgt und attackiert. Der 31-Jährige war in einem Jaguar auf der B 28a unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Herrenberg kam ihm der VW eines Angehörigen entgegen. Der Fahrer wendete und verfolgte den 31-Jährigen.

Dieser fuhr nun auf die Landesstraße 1184 in Richtung Herrenberg. Seine Verfolger überholten ihn bei Bondorf und bremsten ihn aus. Während die drei Angehörigen aus dem VW ausstiegen, gelang es dem 31-Jährigen seine Fahrt fortzusetzen. Dabei trat einer der Männer gegen sein Auto und beschädigte es.

Es kam zu einer erneuten Verfolgungsfahrt. Kurz vor dem Ackermann-Kreisel wurde er wieder überholt und ausgebremst. Das Trio trat nochmals an sein Fahrzeug heran und schlug gegen die Scheiben. Glücklicherweise gelang dem Bedrohten ein weiteres Mal die Flucht vor den Angreifern. Während er verfolgt wurde, soll es auch zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, sich unter Tel. 07032/2708-0, zu melden. (pol/pm)

