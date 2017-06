Böblingen: Widerstand am Bahnhof

Ein 15-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag in der Talstraße mehrmals von seinem 19 Jahre alten Bruder geschlagen. Außerdem nahm er ihm noch sein Mobiltelefon ab. Der Jugendliche hatte ein Einkaufszentrum besucht und war gegen 17:20 Uhr auf seinen Bruder getroffen, der sich vor dem Haupteingang aufhielt. Dieser forderte die Herausgabe seines Mobiltelefons sowie seines Brustbeutels und versetzte ihm Schläge ins Gesicht.

Da der 15-Jährige die Forderung nicht erfüllte, entriss der Ältere ihm die Gegenstände. Daraufhin begab der 19-Jährige sich in das Einkaufszentrum und traf kurze Zeit später am Haupteingang erneut auf seinen jüngeren Bruder, den er nun aufforderte, mit ihm nach Hause zu fahren. Die hinzugerufene Polizei traf die Brüder am Bahnhof an. Der Ältere zeigte sich sofort aggressiv. Er beleidigte den 15-Jährigen und wollte auf ihn losgehen. Die Beamten hielten ihn zurück und erklärten ihm die vorläufige Festnahme. Er wehrte sich und musste zu Boden gebracht werden.

Da er weiter Gegenwehr leistete, wurden ihm Handschließen angelegt. Die Polizisten wurden bei dem Gerangel leicht verletzt. Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen brachten sie ihn zum Polizeirevier. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte rechnen. (pol/pp)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...