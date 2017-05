Degerschlacht: 16-Jährige von Pkw erfasst und schwer verletzt

Reutlingen. Samstagnacht ist es in der Osianderstraße zu einem folgeschweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin gekommen.

Eine 16 jährige Jugendliche war gegen 21.50 Uhr mit dem Linienbus unterwegs. An der Haltestelle Degerschlacht-Süd stieg sie aus. Sie beabsichtigte noch vor dem stehenden Bus die Fahrbahn zu überqueren, achtete dabei jedoch nicht auf den fließenden Verkehr.

Sie lief in die rechte Fahrzeugseite eines VW Golf, mit dem eine 58-jährige Frau mit offensichtlich nicht angepasster Geschwindigkeit an dem Bus vorbeifuhr. Die 16 Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik verbracht werden musste. (pol/pp)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...