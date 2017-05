Bad Urach: Bergsteiger abgestürzt

Zu einem umfangreichen Rettungseinsatz ist es bereits am Freitag kurz vor 16 Uhr an der Wittlinger Steige gekommen. Ein 53 jähriger Bergsteiger war beim Klettern am Wittllinger Felsen etwa 5 Meter abgestürzt und auf einem Felsvorsprung zum Liegen gekommen.

Zur Rettung des mittelschwer Verletzten wurde neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr auch die Bergwacht hinzugezogen. Für die Dauer der Personenrettung musste die Wittlinger Steige für den Verkehr komplett gesperrt werden.

Um 17.30 Uhr war die Rettung abgeschlossen und der Verletzte konnte zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden. (pol/lm)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...