Besondere Kultur in Stuttgart: Das Weinmuseum

Ein Museumsbesuch muss nicht langweilig sein – das beweist auch das hippe Museum im Stadtteil Uhlbach.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das Wein-Museum: In Stuttgart-Uhlbach, dem romantischsten Stadtteil Stuttgarts, liegt inmitten von Weinbergen das Weinbau-Museum. Eine dem Museum angeschlossene Weinstube bietet natürlich gleich praktischen Anschauungsunterricht des Rebensaftes. Hier kann man leckere Weine aus ganz Deutschland probieren.

Über 2000 Jahre deutsche Weinbau-Geschichte kann man hier nacherleben mit Original-Ausstellungsstücken: Wengerter-Kleidung aus früheren Jahrhunderten, Werkzeug für den Weinberg und auch alles über den modernen Weinbau mit seinen Maschinen und Hilfsmitteln wird hier vermittelt.

Auch die interessante Weinbau-Geschichte wird hier gezeigt: Im 17.Jahrhundert wurde zum Beispiel in Deutschland das Bierbrauen verboten, um den heimischen Weinbau zu schützen.

Adresse: Uhlbacher Patz 4, 70329 Stuttgart-Uhlbach

Öffnungszeiten: Do und Fr 14 bis 20 Uhr, Sa 14 bis 18 Uhr, So und an Feiertagen 11 bis 18 Uhr

Eintritt: 3 Euro für Erwachsene

