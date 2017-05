Reutlingen: Cannabis Aufzuchtanlagen, Pilze und Meskalinkakteen entdeckt

Drei illegale Aufzuchtanlagen für Marihuana haben Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Montagabend, gegen 22.00 Uhr, in einer Wohnung in der Reutlinger Innenstadt entdeckt.

Aufgrund eines Hinweises suchten die Beamten die Wohnung eines 45-jährigen Reutlingers auf. Schon im Eingangsbereich der Wohnung war starker Marihuanageruch wahrnehmbar. Mit Einverständnis des 45-Jährigen wurden die Räumlichkeiten durchsucht.

Neben drei professionellen Aufzuchtanlagen mit knapp 100 Pflanzen konnten mehrere hundert Gramm Marihuana, eine Vielzahl von Cannabissamen, knapp 800 Kapseln mit Pulver aus getrockneten Psilocybinpilzen sowie 200 Meskalinkakteen aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der Reutlinger, der polizeilich einschlägig bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt.

Er wird nun wegen des illegalen Anbaus und Handelns von Betäubungsmitteln bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (pol/fm)

