Ludwigsburg: Widerstand, Beleidigung, Bedrohung und Blutentnahme nach Polizeikontrolle

Mit einem äußerst renitenten 26-Jährigen bekamen es Polizeibeamte am Sonntagmorgen in Ludwigsburg zu tun. Gegen 07:00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Bebenhäuser Straße ein VW Golf auf, dessen Fahrer gerade ausparkte und mutmaßlich beim Erblicken der Polizei mit Vollgas davonfuhr. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte das Fahrzeug schließlich in der Danziger Straße angehalten werden. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellten Polizeibeamte bei dem 26-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest.

Einen angebotenen Atemalkoholtest lehnte er in der Folge jedoch ab. Während der Feststellung seiner Personalien wurde der 26-Jährige zunehmend unkooperativer und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Da er sich weigerte seine Personalien anzugeben und bedrohend gegenüber den Einsatzkräften auftrat, wurden ihm Handschließen angelegt.

Nachdem der 26-Jährige daraufhin nach Ausweispapieren durchsucht worden war, versuchte er mit einem Tritt einen Polizeibeamten zu treffen. Durch eine Ausweichbewegung konnte dies glücklicherweise verhindert werden. Kurz nach dem Angriff wurde der 26-Jährige zu Boden gebracht und mit einem Streifenfahrzeug abtransportiert. Im Anschluss daran musste er sich auf richterliche Anordnung einer Blutentnahme unterziehen und wurde bis 14:00 Uhr auf dem Polizeirevier Ludwigsburg in Gewahrsam genommen.

Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. (pol/mp)

