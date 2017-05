Ludwigsburg: 46-Jähriger nach schwerem Raub in Ludwigsburg in Untersuchungshaft

Nach einem Raub, der sich am Freitag gegen 06:00 Uhr in Ludwigsburg ereignete, wurde ein 46-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Nach Erlass eines Haftbefehls, wurde der 46-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Der als psychisch auffällig polizeibekannte Tatverdächtige hielt sich am Freitagmorgen ohne triftigen Grund in der Myliusstraße in einer Bankfiliale auf und wurde von einem 61 Jahre alten Mitarbeiter einer Reinigungsfirma gebeten, die Räumlichkeit zu verlassen.

Anstatt dieser Aufforderung nachzukommen, nahm der 46-Jährige eine Eisenstange zur Hand und bedrohte den Mitarbeiter. Als der 61-Jährige daraufhin die Polizei alarmieren wollte, schlug ihm der Beschuldigte mit der Eisenstange auf den Kopf, riss ihm sein Handy aus der Hand und flüchtet damit.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der 46-jährige Tatverdächtige von einer Streifenbesatzung in der Nähe des Tatorts gestellt und vorläufig festgenommen. Hierbei führte er sowohl die Eisenstange als auch das geraubte Handy mit sich. (pol/lm)

