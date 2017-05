20. Kirchheimer Musiknacht: 70 Bands in 50 Locations

Am Samstag feierten tausende Besucher in Kirchheim/Teck wieder die Musiknacht.

Von Alexander Kappen

Kirchheim/Teck. 70 Bands in 50 Locations – so lautete das große Angebot der 20. Kirchheimer Musiknacht. Am Samstag feierte sich die regionale Musikszene wieder einmal selbst. Um 20 Uhr ging es los und dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Für 15 Euro bekam man einen Plastiksticker zum ans Shirt anstecken und damit kam man in alle Locations problemlos rein. Ob Werner Dannemann, The Bang Bags, Die Dicken Fische, Calo Rapallo, Die Flipmans, Kobler & Friends, Teflon Fonfara oder Miss Foxy, Stoned und James Bomb- die Livegigs auf den In-und Outdoor-Bühnen sorgten für Begeisterung bei den Musiknachtbesuchern.

Wer das Besondere suchte, war bei der Musiknacht genau richtig und kam in den Genuss z. B. von den Liedermachern „Zweivontausend“, der Chansonsängerin Séverine de Close oder der Harfenistin Jeanine Vahldieck im Kornhaus.

Mit Mick Pini kam eine lebende Legende der Britischen Rock-Blues- Szene in den Biergarten des Wachthauses. Er stand schon mit zahlreichen namhaften Bluesmusikern auf der Bühne und gilt als Ausnahmegitarrist. Aber auch die schwedische Mädchenband ASON war einzigartig: die vier Schwestern sangen nicht nur alle, sondern spielten auch noch Schlagzeug, Keyboard, Gitarre, Bass und Ukulele.

Für echte Nachtschwärmer boten sich auch die vielen After-Musiknachtpartys an, die bis in die frühen Morgenstunden Gelegenheit zum Tanzen und Genießen geben.

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...