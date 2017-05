Unfall in Grafenau: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 1064 ereignete. Eine 49-Jährige war gegen 15:40 Uhr in einem VW auf der B 464 unterwegs und bog nach links auf die Kreisstraße ab.

Vermutlich beachtete sie nicht die Vorfahrt des von rechts kommenden Mercedes, an dessen Steuer ein 54-Jähriger saß. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 29 Jahre alte Beifahrer im Mercedes wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pol/pp)

