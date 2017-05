Gärtringen / Aidlingen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Am Mittwoch, 17.05.2017, gegen 16:45 Uhr, wurde ein 64-jähriger Motorradfahrer auf der K 1067 lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Krad-Lenker befuhr die Kreisstraße von Gärtringen her kommend in Richtung Aidlingen. Unmittelbar vor einer Rechtskurve setzte der Krad-Lenker zum Überholen eines Transporters an. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Ford Focus, weshalb beide Fahrzeuge frontal zusammenstießen.

Der 50-jährige Lenker des entgegenkommenden Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro. Die K 1067 war aufgrund Bergungsarbeiten bis 21:30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschalten (pol/lm)

