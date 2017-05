Herrenberg: Festnahmen nach versuchtem Raub

Im Fall des tätlichen Angriffs auf einen 25-Jährigen in Herrenberg in der Nacht zum 13. April 2017 befindet sich ein 20-Jähriger seit 12. Mai 2017 in Untersuchungshaft. Gegen einen ebenfalls 20 Jahre alten Mittäter wurde der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Wie berichtet, hatte das 25 Jahre alte Opfer in der Tatnacht eine Bar am Reinhold-Schick-Platz verlassen. Gemeinsam mit seinem gleich alten Begleiter war er gegen 01:30 Uhr zu dessen Pkw gegangen. Die Männer waren gerade eingestiegen, als das Opfer auf der Beifahrerseite angegriffen wurde. Mit einem Schlagstock bewaffnet, forderte ein maskierter Täter die Herausgabe von Bargeld und schlug dem 25-Jährigen gegen das Knie. Dem Angegriffenen gelang es jedoch aus dem Auto und zur Bar zurück zu flüchten.

Ohne Beute suchte der Täter ebenfalls das Weite. Der Pkw-Besitzer blieb alleine bei seinem Auto zurück. Dort brach er ohne äußere Gewalteinwirkung plötzlich zusammen und starb kurz darauf in einem Krankenhaus. Es bestand kein Zusammenhang zwischen dem Angriff und seinem Tod.

Im Laufe der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der zwischenzeitlich Verstorbene mit dem Angreifer, einem 20 Jahre alten Bekannten von ihm, sowie einem weiteren 20-Jährigen, der sich an jenem Abend ebenfalls in der Bar aufgehalten hatte, den Raubüberfall auf den 25-Jährigen geplant hatte. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle gegen die beiden 20-Jährigen türkischen Staatsangehörigen, die jeweils erlassen wurden. Während der Angreifer zunächst untergetaucht war, wurde der Mittäter im Zuge einer Verkehrskontrolle am 17. April 2017 in Sindelfingen vorläufig festgenommen.

Der Haftrichter setzte den bereits bestehenden Haftbefehl tags darauf in Vollzug und wies den Tatverdächtigen zunächst in eine Justizvollzugsanstalt ein. Zwischenzeitlich wurde der Haftbefehl gegen eine Meldeauflage und eine Kaution außer Vollzug gesetzt.

Der 20 Jahre alte Angreifer, der sich seither auf der Flucht befand, stellte sich am 11. Mai 2017 bei der Kriminalpolizei in Böblingen und befindet sich in Untersuchungshaft. Er räumt den Sachverhalt ein.

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...