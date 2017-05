Tödlicher Arbeitsunfall in Wäschebeuren

Spaziergänger fanden den leblos im Sonderbachsee liegenden Mann gegen 9.30 Uhr. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Untersuchungen eingeleitet. Den Ermittlungen nach hatte der 62-Jährige an den Zuläufen des Sonderbachsees Reinigungsarbeiten durchgeführt.

Hierbei stürzte er in den See. Er befand sich alleine an dem Gewässer. Fremdverschulden liegt nicht vor. Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr und Notafallseelsorger waren im Einsatz. (pol/pp)

