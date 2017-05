Karlsruher SC vs. Dynamo Dresden: Harsche Kritik der Polizeigewerkschaft

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) verurteilt jüngste Gewaltexzesse beim Zweitliga-Spiel KSC gegen Dynamo Dresden. Die Aufarbeitung dieser werden nun folgen.

Von Dirk Meyer (red)

„Gewalttätige Kriminelle“ aus Dresden und Karlsruhe, die Fußballspiele zu Straftaten missbrauchen, haben am vergangenen Sonntag vor und während des Spiels für kriegsähnliche Zustände gesorgt und dabei die Gesundheit und das Leben von Menschen bewusst in Gefahr gebracht – 15 Polizeikräfte und über 21 Ordner wurden zum Teil schwer verletzt, dies gab die Polizeigewerkschaft in einem Pressebericht bekannt.

Dabei stellt sich die Frage, ob Vereine und DFB das Spiel überhaupt hätten anpfeifen dürfen oder nach Bekanntwerden der Vorfälle hätten abbrechen müssen. Vor dem Spiel wurden Sicherheitskräfte von dem aus Dresden angereisten Mob gezielt mit Pyrotechnik beworfen. Außerdem wurde ein Imbiss geplündert und Dresdner Hooligans hatten sich zum Teil unkontrolliert Zugang zum Stadion verschafft und Ordner dazu einfach überrannt.

Eine Aufarbeitung, wie von Innenminister Strobl gefordert ist mehr als überfällig. Ein anberaumter Sicherheitsgipfel sollte sich aus Sicht der DPolG auch mit einem möglichen Spielabbruch bei Bekanntwerden von Straftaten im Vorfeld oder während eines Spiels beschäftigen.

Im Versammlungsrecht gibt es klare Grenzen, die zu einer Verwirkung der Versammlungsfreiheit führen. Unfriedlichkeit, Verstöße gegen die Waffenlosigkeit, das Verbot von Uniformierung und Vermummung führen allesamt zum Ausschluss von Teilnehmern und wenn diese nicht separiert werden können, auch zur Auflösung einer gesamten Versammlung. Beim Fußball spielt dies offensichtlich alles keine Rolle. Schwerste Straftaten werden in Kauf genommen. Offensichtlich ist nicht nur der Druck auf die Verantwortlichen in Dortmund groß gewesen, der dazu geführt hat, das Champions League –Spiel bereits einen Tag nach dem Sprengstoffattentat auf einen Mannschaftsbus anzusetzen. Selbst bei Zweitliga-Spielen scheint es keine Grenzen mehr zu geben, die zur Notbremse – hier Spielabbruch – führen müssten. Die Verantwortlichen der Vereine und des DFB müssen sich die Frage nach ihrer Mitverantwortung stellen lassen und ob man sich moralisch zum Mittäter macht.

Der stellvertretende DPolG-Landesvorsitzende Jürgen Engel äußerte sich schockiert über das Geschehene: „Was für ein schizophrenes Bild, wenn man bedenkt, dass Karlsruher für Ihr Fehlverhalten aus dem Auswärtsspiel gegen den VfB mit Stadionverbot belegt wurden und diese ihre Strafe vor dem Stadion absitzen mussten. Zeitgleich durften dafür Straftäter aus Dresden den Schutz des Stadions genießen und bildhaft Panzer durch ihren Fanblock fahren lassen, der dabei (bildhaft) die Karlsruher angreift und in Flammen aufgehen lässt. Dass der Dresdner Geschäftsführer Michael Born gegenüber der Sächsischen Zeitung die martialischen Aktionen zwar als „über die Grenzen hinaus und so nicht akzeptabel“, gleichzeitig aber auch als „optisch zum Teil beeindruckend“ bezeichnete, macht mich fassungslos. Wer diesem Verhalten auch nur eine Kleinigkeit Positives abgewinnen kann, macht sich zumindest moralisch zum Mittäter. Nur am Rande: es war kein Wort des Bedauerns über die zum Teil schwer verletzten Sicherheitskräfte gefallen.“

Polizeieinsatzleiter Fritz Rüffel bezeichnete das Verhalten der Gästefans „als ganz erheblich daneben“ und kündigte an, die Aufarbeitung der Vorfälle solle nun in Dresden erfolgen. Die DPolG Baden-Württemberg fordert hingegen, die Polizei personell so auszustatten, dass randalierende Straftäter die Stadt erst dann wieder verlassen, wenn das Strafverfolgungsinteresse des Staates durchgesetzt wurde. In und um Stadien herum etablieren sich rechtsfreie Räume, die der Staat und die Gesellschaft nicht wollen. Möchte der DFB Teil der Gesellschaft sein, wird er energischer dagegen vorgehen und alle seine Mittel ausschöpfen müssen. (red/pp)

