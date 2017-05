Gastrocheck: Café Fräulein Schmid im Süden

Leckere Kuchen in gemütliche Atmosphäre: An der Böblinger Straße gibt es einen neuen Wohlfühl-Hot-Spot.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Süd. Bunte Kissen und viel Holz sorgen für Wohlfühl-Ambiente in dem neu

eröffneten Café. Ein großes Fenster sorgt in dem Ein-Raum-Etablissment für viel Licht und positive Schwingungen. Kaffee, selbst gebackene Kuchen, Limos, Salate stehen auf der kleinen Speisekarte. Das Café in Heslach bietet wirklich eine gut abgeschmückte Küche.

Für den Hunger in der Mittagspause bieten sich zum Beispiel die Spaghetti Pesto und Salat (€ 5,90) und Fisch-filet mit Fenchelsoße, Karotten und Reis (€ 6,90) an. Allerdings muss man bei den Öffnungszeiten schauen dass man rechtzeitig Feierabend bekommt…

Fräulein Schmid, Böblinger Straße 96, Stuttgart-Süd

Tel. 0176/83 44 29 10, Öffnungszeiten Mo- Fr 8-18 Uhr

