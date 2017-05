A8 Leonberg: Von Lkw überrollt und schwerverletzt

Schwer verletzt musste ein 36-jähriger Arbeiter am Montagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 08:20 Uhr in einen Unfall auf der A 8 verwickelt war.

Ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer befand sich zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost im Baustellenbereich und fuhr im Bereich der Friedensbrücke rückwärts, um an die Einsatzstelle zu gelangen, wo Leitplankenarbeiten durchgeführt wurden.

Dabei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den 36-Jährigen, der zu Fuß im Baustellenbereich unterwegs war und erfasste ihn. Nachdem der Arbeiter auf den Asphalt gestürzt war, überrollte der Lkw seine Beine und verletzte ihn schwer. Durch Schreie des verletzten Arbeiters wurde der Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam und hält gerade noch rechtzeitig an, sodass ein weiteres Überrollen mit den Vorderrädern verhindert werden konnte.

An der Unfallstelle waren ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen im Einsatz, die sich um den Verletzten kümmerten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. (pol/fm)

