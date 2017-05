S-Mitte: Festnahme wegen Falschgeld

Polizeibeamte haben am Freitag einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der offenbar in einem Schnellrestaurant an der Königstraße mit Falschgeld bezahlen wollte.

Als der Tatverdächtige gegen 14.10 Uhr an der Kasse einen gefälschten 50-Euro-Schein vorlegte, bemerkte dies das Verkaufspersonal und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Schnell stellte sich heraus, dass der 19-Jährige zuvor bereits einen falschen Fünfziger bei einem Imbiss in der Nähe in Umlauf gebracht hatte und darüber hinaus noch ein ganzes Bündel gefälschter Scheine mitführte.

Angesichts dieser Umstände räumte der in Stuttgart lebende Franzose ein, das Falschgeld über eine Internetplattform gekauft zu haben. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, welcher gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. (pol/lm)

