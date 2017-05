Tipps für die Wohnungssuche in Stuttgart

Wohnen in Stuttgart wird immer beliebter, doch der Wohnungsmarkt ist hart umkämpft; zumal die Mieten in deutschen Großstädten in der Vergangenheit stetig gestiegen sind. Die Folge: Die Konkurrenz ist groß und schöne Appartements sind heiß begehrt. Mit diesen Tipps können Sie dennoch schnell fündig werden.

Einen Garten sollte sie haben oder wenigstens doch einen Balkon, dazu stadtnah und erschwinglich sein, ganztägig hell und freundlich – die Traumwohnung in Stuttgart. Geräumige Altbauten gibt es zur Genüge, mit ganztägig sonnigen Plätzen sieht es da im Kessel schon anders aus. So oder so müssen die meisten Menschen auf der Suche nach einer neuen Bleibe früher oder später Abstriche machen.

Prioritäten setzen

Wer auf der Suche nach einer Wohnung ist, sollte sich nicht nur klar darüber werden, welche Kriterien sie erfüllen sollte, auch sollte er seine Suchkriterien entsprechend priorisieren. Nicht alle Faktoren sind schließlich gleich wichtig. So kann für den einen die Höhe der Miete ausschlaggebend sein, ein anderer kann hier flexibler agieren, möchte auf eine bestimmte Anzahl an Zimmern aber nicht verzichten.

Annehmlichkeiten kosten Geld, eine ruhige Lage werden Sie nahe des Stadtzentrums selten finden. Finden Sie sich am besten früh damit ab, dass Sie Kompromisse eingehen werden. Fällt Ihnen dennoch Ihre Wunschbleibe vor die Füße, ist dies umso mehr ein Grund, sich zu freuen. Mit diesen Tipps sind Sie in jedem Fall bestens vorbereitet:

1. Bereiten Sie sich gut auf die Besichtigung vor!

Nicht nur muss die Wohnung Ihnen gefallen, auch Sie müssen bei dem Makler oder den Eigentümern einen guten Eindruck hinterlassen. Fragen Sie sich im Vorfeld, womit Sie aus deren Sicht so richtig glänzen können. Seien Sie in jedem Fall pünktlich und machen Sie sich Notizen, damit Sie anfallende Fragen zeitnah stellen können.

2. Halten Sie Augen und Ohren offen!

Nicht immer ist der angesagteste Stadtteil auch derjenige, in dem Sie dauerhaft glücklich leben. Erkundigen Sie sich genau, was Anwohner zu erzählen wissen. Die lebendige Atmosphäre, die der Makler preist, kann sich als Dauerbeschallung einer benachbarten Diskothek herausstellen. Gehen Sie da lieber auf Entdeckungsreise und forschen Sie nach Stadtteilen, die vielleicht erst noch im Kommen sind.

3. Eröffnen Sie eine Tauschbörse!

Sollten Sie bereits eine Wohnung in Stuttgart oder Umgebung haben, bieten Sie diese zum Tausch an. Dies klingt zwar auf den ersten Blick nach einer etwas abstrusen Idee, tatsächlich aber hat sie sich in der Praxis bewährt. Oft suchen andere genau das, dessen Sie sich überdrüssig sind. So werden am Ende die Interessen beider Seiten berücksichtigt.

4. Reden Sie mit allen Ihren Bekannten!

Oft gehen schöne Wohnungen bereits unter der Hand weg, bevor das Inserat dazu in irgendeiner Datenbank im Internet erscheint. Nutzen Sie daher die Möglichkeit der Mund-zu-Mund-Propaganda. Streuen Sie die Information, dass Sie eine Wohnung suchen, wo immer Sie können. Wer etwas hört, wird es Sie wissen lassen.

5. Treten Sie einer Genossenschaft bei!

Wohnbaugesellschaften und Genossenschaften können Ihnen ebenfalls zu einer passenden Wohnung verhelfen. Allerdings ist oft die Warteliste lang und es kann durchaus Jahre dauern, bis es schließlich klappt. Der kluge Stuttgarter baut vor und kümmert sich daher früh darum, auf einen der begehrten Listenplätze zu kommen.

Übrigens empfiehlt es sich, grundsätzlich zu zweit zu Besichtigungsterminen zu erscheinen. Der anschließende Austausch hilft dabei, die Eindrücke zu sortieren. Vier Augen sehen schließlich mehr als zwei.

