Winnenden: Mit Hammer Passanten angegriffen

Winnenden: Ein 30 Jahre alter Mann bedrohte am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr mit einem Hammer Passanten in der Fußgängerzone sowie in der Waiblinger Straße und schlug auch gegen Verkehrseinrichtungen. Der stark Alkoholisierte konnte durch Beamte angetroffen werden.

Der Alkoholisierte zeigte sich zunächst einsichtig und sicherte zu nach Hause zu gehen. Diese Zusicherung hielt jedoch nur von begrenzter Dauer.

Gegen 23 Uhr gingen aus dem David-Klöpfer-Weg Mitteilungen ein, dass der aggressive 30-Jährige randaliere und auch Steine gegen Fahrzeuge werfe. Zur Störungsbeseitigung wurde er schließlich in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Auf dem Weg zur Dienststelle wehrte er sich heftig und versuchte auch einen Beamten gegen den Kopf zu treten. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (pol/lm)

